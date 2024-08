ARVUSTUS | Abikaasa surm muutis kõik. Noor naine töötas end üles maailma šampanjakuningannaks

„Madam Clicquot“ põhineb samanimelisel raamatul, mille kirjutas Tilar J. Mazzeo. Õigemini on ingliskeelne pealkiri „The Widow Clicquot“, mis viitab otseselt teda tabanud saatuselöögile. 2008. aastal ilmunud raamat kerkis kärmelt New York Timesi bestsellerite hulka, mistap pole ka üllatav, et filmitegijad sellele hammast ihusid.