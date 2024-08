Nägusates ülikondades lauluviisik on kaalunud muusikalise kelneri ametit

„Vahepeal viskame nalja, et kui kõik valesti läheb, siis võime alati kelneriks tööle minna.“

Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvinteti praeguses koosseisus on neli liiget: Matthias Merelaine, Artjom Pahhomov, Silver Robin Marimäe ja Fred Laansalu. Ansambli repertuaari kuuluvad eestikeelsed laulud, mis on kõlanud pea igas Eestimaa nurgas. Noormeeste suur kirg on Eesti levimuusika hoidmine ja arendamine.