JUHTKIRI | Erakonnad liikmemaksu ei kogu. Milleks, kui maksumaksja käest saab niigi

Erakondade viis raha teenida on ebaaus ja auklik

Erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni avalehel ilmneb päris huvitav vaatepilt. Parteisid, mis on olemuselt kolmas sektor ehk vabaühendused, rahastab kõige suuremas mahus riik ehk kõik maksumaksjad kokku. See tähendab, et oma eurodega toetab igaüks ka neid erakondi, kelle vaated talle absoluutselt ei sobi. Küll saab aga nõnda pidada üleval n-ö elukutselisi poliitikuid.