Ene-Margit Tiit: Eesti naised on meestest nii palju haritumad, et see on lausa piinlik

Nad räägivad, et meil on rahvastikukriis, mida peab jõulise perepoliitikaga lahendama.

Perepoliitika on oluline, aga ükski perepoliitika ei saa olla tõhus, kui ta läheb ajaloos tagasi. Abordid olid Eestis mingil määral lubatud küllalt ammu, täiesti vabaks lasti need 1950-ndate alguses. Kui vaadata sündide arvu kõverat, siis selle järgi ei ole võimalik tagantjärele näha, millal see juhtus. See on väga oluline argument. Abordid ei vähendanud sündide arvu.