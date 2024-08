Ameerika Ühendriigid on olnud Ukraina vabadusvõitluse ühed kõige suuremad toetajad, aga kummalisel tingimusel. Nad ei luba USA relvi kasutada Vene territooriumil. Nad manitsevad ukrainlasi isegi mitte kasutama nende endi toodetud droone Vene nafta rafineerimise tööstuse ründamiseks, kuigi see on peamiselt nafta, mis võimaldab Putinil üritada Stalini impeeriumi „hiilguse“ taastamist.