ELATISVÕLGLASED MAKSMA | Riina Solman: olukordades, kus vanem varjab oma tegelikke sissetulekuid, peaks riik olema armutum

Alustame sellest, et lapsevanemad peaksid oma kohustusi lapse ees täitma. Argipäev on mitmetahulisem ja kõik seda ei tee, mõned erinevatel põhjustel teha ei suuda. Kuid probleem on selgelt olemas ning ajas kasvanud, vaatamata, et riik on elatisvõlgnikega seonduvaid regulatsioone karmistanud.