JUHTKIRI | Kütuseturg peab saama puhtaks, riigil tuleb end pättuste eest kaitsta

Eestis bürokraatiaaparaat on võimas. Ettevõtjad kurdavad kui ühest suust, et riigi aruandluskohtused võtavad üha suurema osa ajast. Ühe linnukese puudumine suures tabelis võib tähendada toetusest ilmajäämist. Põllumeestele on PRIA ühtaegu nii rahaallikas kui ka pideva peavalu allikas, mille ees tuleb tõendada, et i-l on täpp peal ja tegelikult ei ürita keegi riiki petta. Eks proovigu tavainimene läbida kadalippu, et saada üksipäini toetusi KredExist. Niisuguseid kogemusi on palju.