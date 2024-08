Robert Reisman: Arvamusfestival on muutunud igavusfestivaliks

Juba mõnda aega kõlab Arvamusfestivali aadressil kriitika, et kunagine ärgas arutelupidu on muutunud igavaks, turvaliseks ja ebaoluliseks. Vahest veab mu mälu mind alt, kuid mulle tundub, et veel mõned aastad tagasi oli Arvamusfestival üks aasta olulisemaid meediasündmusi ning vähemalt toimumisnädalavahetusel domineeris see Eesti uudiste tsüklis.