Bellingshauseni monument pandi Saaremaal püsti vaatamata kapo ja valla hoiatusele. „See võib kergesti sattuda idanaabri propaganda osaks“

Kaitsepolitseiamet on soovitanud Bellingshausenile mälestusmärki mitte püstitada. Ka praegu suhtutakse sellesse ettevaatlikult. „Venemaa on kasutanud ja väga tõenäoliselt kasutab edaspidigi Venemaaga seotud inimeste ning sündmuste puhul rajatud monumente Eesti-vastases lõhestustegevuses. Kremli huvides tegutsejad võivad selleks võimalusi luua või neid ära kasutada, et pingeid tekitada ja inimesi tülli ajada,“ ütleb kapo büroojuht Harrys Puusepp.