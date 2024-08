IT-spetsialist: Itella käitub noorelt häkkerilt valuraha küsides nagu süüdimatu liiklushuligaan

On suhteliselt levinud trope kus jalakäijale otsa sõitnud jõmmist liiklushuligaan selle asemel, et jalakäija tervise pärast muret tunda või vähemalt vabandada hakkab hoopis kannatanult ise nõudma kahjutasu kriimustatud auto kapoti eest. See võib tunduda kui miski mis on Eestis jäänud minevikuaegadesse kuid on paraku täpselt see mida oma andmelekke asjas üritab Itella.