SÕJARAPORT | Rainer Saks: Kurski operatsiooni üks eesmärk on näidata Venemaa võimu suutmatust oma riiki ja kodanikke kaitsta

Ukraina jaoks on väga oluline sõjategevuse üleviimine Venemaa territooriumile. Selles osas on Ukraina ametnikel õigus, et sõjategevuse toimumine Venemaa pinnal loob täiesti uue poliitilise reaalsuse ja konteksti. Seda nii Ukraina, aga veelgi rohkem Venemaa jaoks.