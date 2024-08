Marko Kaseleht: Ukraina on esimest korda alates Teisest maailmsõjast viinud sõjategevuse püsivalt Vene territooriumile

Vaadates, mida ukrainlased täna teevad ja mis on võimalikud stsenaariumid, tuleb valmis olla kõigeks. On võimalik, et Ukraina seab end tugevalt sisse logistiliselt ja taktikaliselt mõistlikel positsioonidel; on võimalik, et lahingutegevust laiendatakse ka naaberoblastites veelgi ning rindejooned üritatakse kokku viia; on võimalik, et täna hajutatakse lihtsalt tähelepanu ning otsustav rünnak saabub kuskilt mujalt; aga on ka võimalik, et liigutakse edasi ning lõpp-plaaniks võib olla hõivata Kurski tuumajaam.