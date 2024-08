Aivar Toompere: elektritõukerattad peaksid olema kantud registrisse ja nende juhtidelt tuleks nõuda mootorsõiduki juhtimisõigust

Kuna Tehnika tänaval on kiirusepiirang kuni 40km/h, siis kiirust ületades rikkus ta ka liiklusseadust. Kui sellise kiirusega toimub kokkupõrge jalakäiaga, siis tagajärjed on kurvad ilmselt mõlemale osapoolele. Kokkupõrkes sõidukiga on kindlasti suuremaks kannatajaks tõuksil kihutaja.