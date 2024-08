Lauri Laatsi vastus Toomas Uibole: ära süüdista Keskerakonda! Riigi viletsas majandusseisus on süüdi Reformierakond

Tunnistas ju nüüdseks juba endine peaminister Kaja Kallas pärast 2023. aasta suurt valimisvõitu, et maksutõusudest ei räägitud kampaanias väga lihtsal põhjusel – see on ebapopulaarne. Selline sõnade, mitte aga tegude järele joondumine paistab nüüd teravalt silma ka riigi rahanduspoliitikas.