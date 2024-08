KULTUURIBIIT | Näitleja Liis Karpovi playlist

Liis ütleb, et muusika on tema jaoks teraapia - lohutamiseks, ergutamiseks, mõtete klaarimiseks. Oma muusikavaliku kohta ütleb ta nii ( kuulata saab ka siit ) :

„Playlistis jagan kuulajatega lugusid, mis on aegajalt mu teekaaslased vabadel hommikutel kodus viibides või auto- ja rattasõitude ning jalutuskäikude ajal. Ja kui siin on kohati kirjas sõnad nagu „super“, „äge“, „andekas“ jne – siis eesti keel jääb justkui lahjaks kirjeldamaks, kui väga mulle mõned kooslused meeldivad. Ma kummardan maani nende ees.“

See bänd on geniaalne, meeldib, kuidas nende lood on komponeeritud, rütmide vaheldumised ägedad. Nt „Fix You“ – kuulan kui on low olla.