Eesti näitlejaid saab uuel aastal näha Ameerika filmis

Film peaks valmima uue aasta alguseks. Staaride nimesid veel välja tuua ei saa, kuid EPL-ile kinnitati, et kogu film tehti Eestis ja ainult operaator, kunstnik, kostüümikunstnik ja näitlejad on välismaalt. Projekt on tõesti salapärane, IMDB-s veel filmi kohta infot pole.

Filmiti jaanipäevast juuli lõpuni

Sotsiaalmeedias on levinud videod, kus filmis osalenud Ameerika staare on nähtud Tallinna tänavatel ja lennujaamas. Filmi võtteperiood kestis jaanipäevast juuli lõpuni ning pakkus elevust ka Tallinnast väljapool. Filmis näeb Eestit Rapla KEKi, Rummu karjääri, Keila Joa, Naage koopa kaudu.

Mängufilm „Bubble & Squeak“ valmib Film Estonia tagasimakse meetme abil. See filmiprojekt oli üks esimestest, mis vaatamata Eesti tõusnud elukallidusele otsustas oma võtted teha just siin. Projekti ettevalmistus algas käesoleva aasta varakevadel ning see aitas tuua filmivaldkonna tööseisakust välja.

Eesti-poolne produtsent Lili Pilt tõi välja: „Tänu selleleprojektile said mitmed filmitööstuse teenuspakkujad uuesti tööle asuda peale poole aastast tööseisakut. Projekt sai teoks suuresti tänu sellele, et Film Estonia programmi eelarves oli veel aasta alguses piisavalt vahendeid, et see selle aasta plaanidesse lisada“.

Tagasimakseprogrammi kaudu

„Tavaliselt on eelarvelised vahendid nii piiratud, et kui projekt pole eelmise aasta sügiseks kirjas, siis see tähendab, et pead ootama uue aasta vooru. Paraku aga filmitööstus nii pikka ooteaega projekte planeerides kavandada ei saa. Eriti Ameerika filmide puhul, millel on rahastajate leidmine äärmiselt keeruline ja aeganõudev. See projekt näitas järjekordselt, et Eesti suudab pakkuda rahvusvahelisele filmitööstusele atraktiivset ja professionaalset keskkonda,“ lisas Elina Litvinova, kes projekti teise Eesti -poolse produtsendina vedas.