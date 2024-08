Eesti naine puhastas Rootsi kalmistul August Gailiti hauakivi

Põldma teatel on tal vähemalt kaks korda elu tekkinud olukord, kus autoaknast on vilksatanud teesilt Örebro linna nimega ja peast on läbi lipsanud mõte, et peaks sealsest surnuaiast ühe oma lemmikkirjaniku viimse puhkepaiga üles otsima. „Nüüd, kui sattusime abikaasa Priiduga ööbima 20 kilomeetri kaugusele sest Rootsi linnast ja mingeid muid plaane eriti polnud, tuli Gailiti haud üles otsida,“ räägib ta.