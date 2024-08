Smuuli kvartali arendus jõuab uude järku. „Vabal maal võivad eraomanikud ise otsustada, kas küüditaja järgi kvartalitele nimi anda“

Linnaplaneerimise eest vastutav abilinnapea Madle Lippus (SDE) ütleb, et nimeküsimust ei ole linna tasandil arutatud. „Fookuses on olnud kvartali planeerimisega seotud aspektid, sest selle kvartali lahendust on vaja nii või teisiti. Nimeküsimus on eraldiseisev teema, ja kui planeering on valmis, siis saab sellele ka väärika nime panna.“ Seda ta aga ei täpsustagi, kas peab Smuuli nime kvartalile sobivaks.