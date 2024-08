Soovin jagada, kuidas asjad nii läksid. Meedias kajastatakse õpetajaid enamasti haldjatena, kes ennastsalgavalt tasuta tööd teevad, oma soove ja tahtmisi alatasa tahaplaanile jätavad, et teenida ühiskonda. See on enamasti mask, mille õpetaja endale ette paneb, et saada heakskiitu ja palgalisa.