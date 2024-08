SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina eemaldab kommunisümboleid hõivatud Vene aladel

Samal ajal kui Vene väed jätkavad eriti aktiivset pealetungi Donetskis Pokrovski suunal, jätkab Ukraina oma positsioonide kindlustamist Kurski oblastis. Sõjauuringute instituut aga viitab asjaolule, et vaatamata survele Pokrovskile võib Ukraina relvajõudude prioriteediks hetkel jäädagi Kurski suund. See võib pikemas perspektiivis tagada rohkem edu, kaasa arvatud läbi Harkivi suunal võitlevate Vene vägede logistika halvamise, hävitades ka viimased Seimi jõe sillad.