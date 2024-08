Ungari Helsingi grupi kaasjuht Márta Pardavi ütleb, et kogu riigiaparaat on koondunud selle nimel, et õhutada hirme ning otsida vaenlasi. Kui selleks on vaja anda edasi Kremli jutupunkte, pole probleemi. Ja see nakatab naabreid lausa uskumatu kiirusega.