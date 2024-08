KULTUURIBIIT | Eestlaste ja soomlaste rokipunt South of Savoy

Bändi bassimees Jaan Jaanson iseloomustab kollektiivi originaalmuusikat kui AOR-i ehk album/adult-oriented rock’i. „Meie missiooniks on elus hoida ning edendada bluusi, rokki ja kantrimuusikat – kas siis ajatute hittide või kaasaegse värske loomingu näol,“ ütleb Jaanson. Esinedes Philly Joe’s Tallinna majabändina on South of Savoy omandanud rikkaliku muusikarepertuaari, mis hõlmab bluusi, roots rock’i, kantri- ja soulmuusikat, 1960. aastatest kaasaegse muusikani välja. Äsja salvestati kümne originaallooga debüütalbumi, mis ilmub oktoobri lõpus.

28. augustil paneb kollektiiv punkti selle suve kitarrikolmapäevale Wambolas (Allveelaeva T4, 10415 Tallinn). „Tähistame suve lõppu, vaadates tagasi bändi tegevusaastale – esitame valiku parimaid palasid, mida oleme erinevate ürituste raames sel aastal esitanud, räägime lugusid ja naudime ühte augustikuu viimast päikeseloojangut Noblessneri kai peal,“ ütleb kitarrist August Skjoldby.

Iga bändi liige valis kaks lugu.

Lynyrd Skynyrd „Free Bird“ (valis Jaan Jaanson)

Deklaratsioon sellest, kuidas oleme hingelt vabad kui linnud ja ei saa iialgi muuks muutuda. Lugu lõpeb täiesti absurdse neljaminutilise kitarrisoologa/egotripiga, mis seda sõnumit veel justkui alla kriipsutab.

Frank Sinatra „You And The Night And The Music“ (valis Jaan Jaanson)

Ansambli torusektsioon paneb siin terve loo võimsalt svingima. Album „Ring A Ding Ding“ oli Sinatra esimene album oma plaadifirma alt. Arvata võib, et Sinatra jaoks see oli moment, kus sai toimetada oma parema äranägemise järgi hoolimata plaadifirma arvamustest. Kuldne ajastu muusikas – stuudios lindistati live-sessioonides. Muusikute, heliloojate ja arranžeerijate oskused olid kõrgel tasemel ja said välja paista parimal moel.

The Rolling Stones „Gimme Shelter“ (valis Krista Tiitinen)