Andrei Korobeinik: Eesti majandus on Reformierakonna juhtimisel nagu orav rattas. Kurb ja väsinud orav

Mulle tundub, et peaksime meie väikeses riigis väärtustama iga elaniku panust, sõltumata tema parteilisest kuuluvusest. Reaalsus on see, et Eesti majandus on sügavas kriisis, koalitsiooni strateegia süvendab peataolekut ning võimul olevad poliitikud lükkavad alternatiivseid ettepanekuid vihaselt tagasi ilma aruteluta.