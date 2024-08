Vladimir Svet: on mõeldamatu, et bussijuht ei oska reisijale riigikeeles öelda, kuidas marsruut kulgeb või millal buss kohale jõuab

Viimase aja arutelud maakondlike bussiliinide üle viivad tõdemuseni, et liikuvusreform on hädavajalik. Liinid ja ühendused peavad olema kasutajatele mugavamad ning hind taskukohane. On arutelu koht, milline hind on õiglane, kuid üks on selge - riigipoolse toeta on ühistransport sama hea kui võimatu.