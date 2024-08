KOLUMN | Harri Tiido: Eesti peaks aitama kaasa paljude vabariikide tekkele Venemaa territooriumil

Eesti keel on ikka üks tore keel. Meil on mitmete asjade kohta omad sõnad. Noh, eks mõnel muul rahval ole ka, kuid praegu on jutt just Eestist. Näiteks oleme me riigivormilt vabariik. Liitsõnas on kaks osa – vaba ja riik. Just sellisena me seda näha tahamegi – vaba riigina.