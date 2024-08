NOORTE HÄÄL | Miia Isabel Anipai: vanavanemad võiksid saada tunde, kuidas noori ära kuulata

Eesti ajalugu on olnud kirev. Meid on surutud matsirahva staatusesse, viidud võõrasse sõtta kui ka kistud lahti oma kodudest, et kaugel maal õigustamata karistust kanda. Need sündmused ei ole ammused. Elame ühiskonnas, kus meie seas on inimesed, kes mitte ei mäleta, vaid on ise elanud Nõukogude okupatsiooni ajal, kui ka noored, kes on kogu oma elu elanud vabas Eestis.