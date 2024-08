SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa ehitab Kurskis ajutisi sildu, Ukraina laseb need kohe õhku

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja eitas et Venemaa valitsus oleks mingeid läbirääkimisi Qataris korraldamas. On selge, et Venemaa ei vaja ega soovi praegusel hetkel olla seotud sõnumiga, nagu nad sooviks läbirääkimisi Ukrainaga. Tänu Ukraina pealetungile Kurskis on nende kuvand kannatada saanud ning läbirääkimiste püüdlused näitaks neid veelgi nõrgemana.