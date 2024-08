Janek Mäggi presidendi kõnest: tagasisidet oli ülemäära, edasisidest jäi vajaka

„Loomulikult on erakordselt raske 33 aastat järjest öelda ühe ja sama sündmuse kohta midagi märkimisväärselt uut, olla oodatult ootamatu.“

President Alar Karise taasiseseisvumispäeva kõne on ligi kaks korda lühem, kui 24. veebruaril peetav kõne, kuid siiski püüdis president kõnes öelda kõigile midagi kõige kohta, mis on ühiskonnas hetkel oluline. Osalt see õnnestus, kuid oli ka üksjagu kohustuslikku teksti, mille asemel oleks võinud valida vähem teemasid, kuid sügavamalt.