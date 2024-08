SÕJARAPORT | Teet Kalmus: õige varsti võib Ukraina kontrolli alla lisanduda rohkem kui 500 ruutkilomeetrit

Venemaa z-kanalites on omajagu arutelusid teemal, miks Venemaa kujunenud olukorras midagi mastaapsemat ette ei võta, sest toimunud on sündmus, mis veel mõned aastad tagasi tundus täiesti mõeldamatu – teise riigi armeeüksused on Venemaa territooriumil ning arendavad seal aktiivset lahingutegevust.