Tema viimane algatus on aga pikemaajalisema mõjuga ning eelnenuga võrreldes kõige rohkem küsimusi tekitav. Nimelt on ta lasknud justiitsministeeriumil leppida IT-ettevõtete lobiorganisatsiooniga ITL kokku korra, kus vabaühendusel on sisuliselt vetoõigus otsustamaks, kuhu minister sõidab ja kuhu mitte. Pakosta ise kasutas valitsuse pressikonverentsil selle kohta sõna „valideerima“. Ehk kui tuleb kuskile kutse, siis ITL valideerib, kas tegemist on Eestile parima rahakasutusviisiga.