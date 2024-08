SÕJARAPORT | Rainer Saks: Vene õhuvägi pommitab massiivselt oma kaotatud territooriumi Kurskis

Pärast ei mäleta Venemaal keegi, et Venemaa president käis isiklikul initsiatiivil Bakuus. Meelde jäävad Beslani ja Tšetšeenia külastamise episoodid. Kogu ringreis peab veenma Venemaa kodanikke ja rahvusvahelist meediat, et Venemaal on kõik korras ning Kurskis toimuv ei vääri tähelepanu.