Paktis oli kirjas seegi, et Saksamaa ei tunne selle vastu mingit poliitilist huvi, Nõukogude pool aga rõhutas, et tunneb huvi. Täna on siis seis säärane, et 21. augustil väisas Moldovat Euroopa Liidu juhtriigi Saksamaa kantsler Olaf Scholz ja 27. augustil – sel päeval 1991. aastal kuulutas Moldova end iseseisvaks – on seal külas Eesti, Läti ja Leedu presidendid. Avaldamaks toetust riigile ja rahvale, kes oma asukohast ja minevikupärandist tulenevalt on osa Venemaa rindest tema vallutussõjas Ukrainas.