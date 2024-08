Sirje Potisepp: võinappus kui äratuskell! Paneb mõtlema, kui habras on meie toidujulgeolek

Äsjase võinappuse põhjustas mitme asjaolu kokkulangevus. Paanikaks ei ole siiski põhjust – tegemist on ajutise olukorraga ning omamaine või on taas poelettidel saadaval. Küll aga võiks see olla mõttekohaks, kas meie omavarustatuse tase on piisavalt tugev toidujulgeoleku tagamiseks.