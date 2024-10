„Poes tabas mind šokk. Toitu sai osta ainult suures pakendis, alla neljaliitrist piima polnud mõtet otsima hakatagi." USA-sse kolinud eestlanna Heleene lugu

„Stipendiumile kandideerisin ühe teise Eesti tüdruku Laura Suure soovitusel. Tema juba treenis USA-s. Võtsin lihtsalt ülikoolide edetabeli lahti ja kirjutasin 50 parimale koolile. Mul on siiamaani meeles, et kirja pealkirjaks oli Laura pakutud „Runner from Estonia“ [„Jooksja Eestist“].“