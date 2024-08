Anu Viltrop: kultuuripärandi säilimist peab eestlane oluliseks, kuid iseenesest mõistetavaks

Viimasel ajal on kombeks julgeolekuküsimusena käsitleda väga erinevaid eluvaldkondi. Oleme saanud kuulda ja lugeda, et haridus ja tervishoid on julgeolek. Pensionid on julgeolek. Nädalapäevad tagasi saime lugeda, et isegi sport taandub julgeolekuküsimuseks.