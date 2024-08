Vaiko Eplik ja Eliit, Jäääär ning Riste Sofie Käär annavad Noblessneri Valukojas suure ühise kontserdi

Vaiko Eplik on tuntud selle poolest, et kasutab oma muusikas erinevate ajastute instrumente ja tehnikat ning sulandab need kõlad oma loomingus millekski uueks ja vaid temale iseloomulikuks. Vaikole meeldib erinevate efektide ja instrumentidega eksperimenteerida ja ta on tuntud pillide, võimendite ja efektimasinate kogujana. Eplik on kirglik plaadikoguja, kel on huvi just obskuurse ja eksperimentaalse kallakuga muusika vastu. Lisaks sellele huvitab Vaikot nõukogude filmimuusika. Asi on selles, et filmimuusika oli Nõukogude Liidus see valdkond, kus riiklik ja kunstiline kontroll olid kõige nõrgemad, mistõttu oli just filmide heliribal autoritel ja muusikutel rohkem võimalusi erinevate instrumentide, efektide ja tehnoloogiatega eksperimenteerida kui meelelahutusmuusikas tavaks. Seetõttu tehti filmimuusikas esimesi julgeid katsetusi näiteks elektroonilise muusikaga. See n-ö retrosaund on Epliku muusikaline firmamärk. Plaadifirma Mortimer Snerd algataja ja omanikuna on Vaikol olnud suur vabadus teha muusikat, mida ta ise soovib. Hoolimata sellest, et Eplikku on inspireerinud 1960ndate ja 1970ndate lääne ja nõukogude muusika, on tema enda kirjutatud lood täiesti nüüdisaegsed. Erinevalt Jäääärest on Vaiko Epliku ja Eliidi kontsertmuusikas tähtsal kohal olnud improvisatsioon. Eliiti võib vaadata Eesti supergrupina, kus on erinevatel aegadel mänginud Riho Sibul, Raul Saaremets ja Jaan Pehk, kui ainult mõningaid nimesid nimetada. Eplikul on muusikaliselt lai haare, ta on esinenud koos Jäääärega, plaadistanud koos pianist Kristjan Randaluga ning kirjutanud filmimuusikat. Selline avatus ja sügavad teadmised muusika ning muusikategemise ajaloost on nähtavasti üks Eliidi populaarsuse võti. Hoolimata väga ebastandardsest lähenemisest helikeelele on Vaiko Eplik ja Eliit olnud esimesest albumist saadik äärmiselt edukad.