5MIINUSE ootamatu edu laste seas: pisikesed teavad sõnu peast ja saadavad joonistusi

Aga see ei jäänud ainsaks korraks. Kui sellest kogemusest kellelegi rääkisin, selgus, et igal pool lasteaedades esitavad lapsed 5MIINUSE laule peast. Ja Lottemaalgi kostis ringikihutamise taustal kohalike tegelaste versioon „(nendest) loomadest ei tea me (küll) midagi“. 5MIINUSEST on saanud kuum kraam.