Kratt Festivali lõppkontserdil tunnustati taas noori muusikuid

Kratt Festivali auhinnafond jagati kolme orkestri vahel võrdselt. Festivali Väikeses orkestris tegi dirigent Achim Fiedler koos meeskonnaga otsuse jagada see kontserdi solistide ja lisaks orkestri noore kontsertmeistri Benjamin Seletski ja tšellorühma kontsertmeistri Sesame Feenstra vahel. Kammerorkestris otsustas dirigent Andres Kaljuste premeerida orkestri kontsertmeistrit Mia Seppa, (Talllinn, MUBA) kel oli mängida ka soolopartii neljapäevasel kontserdil. Sümfooniaorkestris langetas otsuse dirigent Olari Elts, kes lisaks panustamisele käesoleva aasta KRATTfestivalil võttis arvesse ka noorte osalejate varasemat osalemist festivalil (mõlemad olid Kratil kolmandat korda) ja nende erakordset arengut selle temale nähtava aja jooksul. Karoliina Rennik (Tartu, H.Elleri nim MK) paistis muu hulgas silma hiilgava osatäitega Maurice Ravel’i Boleros, kus väikese trummi katkematu ostinato-rütm oli tema hoida ja arendada 17 pikka minutit. Lisete Jürgenson (Tartu H.Elleri nim MK) kandis suurepäraselt esimese oboe rolli sümfooniaorkestri kogu reedeses kavas. Olari Elts rõhutas, et valiku tegemine sümfooniaorkestris on alati keeruline, sest väga häid noori instrumentaliste on orkestris palju ja sel aastal oli Sümfooniaorkestris ka 12-, 14-, 15- aastaseid noori (kontrabassid).

KRATT Festival on koolinoortele mõeldud festival, vanuses 10-23. Festivali haardeks ja ühtlasi eripäraks on see, et ta toob Festivali ajal lühikeseks nädalaks kokku noored muusikud Eestist, Lätist, Saksamaalt ja kaugemaltki, harrastama koosmängu ja improviseerimist. Sel aastal on festivalil kolm orkestrit, kaks harivat õpituba ja loengusari „Kuidas Kogeda Klassikat“.