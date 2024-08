Kalev Stoicescu: putinistid on tõsiselt hädas Telegrami propagandaplatvormi kadumise pärast

Venemaa sõjapooldajate grupid Telegramis on juba reageerinud väga valuliselt.

Venemaa võimud püüdsid Telegrami blokeerida paari aasta vältel, alates 2018, väidetavalt platvormi (täpsemalt Pavel Durovi) soovimatuse pärast Venemaa eriteenistustega koostööd teha. See võib siiski olla kattevarjuks tegelikule põhjusele, mis oli detsentraliseeritud platvormi ehk plokiahela (The Open Network, algselt Telegram Open Network) käivitamine, mida on hiljem kasutatud erinevate krüptovaluutade turul.