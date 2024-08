Margot Roose: Eesti 200-l on maailmavaatega kõik hästi! Arvestades viimase aja ülejooksikuid, on sellega teistes erakondades halvasti

Lisaks inimestele on korralik tohuvabohu ka erakondade pikalt teada vaadete ja praeguste otsuste vahel. Reformierakonna mantra on olnud madalad maksud, vabaturg ja jõukama elanikkonna vara puutumatus. Hiljutised otsused aga panevad senised „ettevõtjate erakonna“ toetajad vihaselt torisema ja lühema sütikuga seltskonna ka alternatiivi otsima. Keskerakonna maailmavaate peamiseks püsivaks elemendiks on olnud linna raha eest „tasuta“ asjade lubamine. Nüüd kui seda enam teha ei saa, tuleb neil tõesti mingid seisukohad välja nuputada. Nii, et maailmavaate osas valitseb segadus ja toimub ümbergrupeerumine pigem teistes erakondades.