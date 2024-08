Arhitektuurimuuseum on kindel, et tegemist on väärtusliku kultuuripärandiga, mida tuleb säilitada ja taastada. Muuseum kutsus vabatahtlikke osalema talgupäeval, mille jooksul korrastati Linnahalli ümbrust. Tööpõld oli meeletu ja juba kaugelt oli tunda äädikalõhna.