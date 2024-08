Õnne Pillak: ei tasu tõsiselt võtta jutte, et kosuva majanduse tuules pole vajadust enam kärbeteks ega maksumuudatusteks

Majandus on hakanud kohanema sõja mõjudega. Venemaa agressioonisõjast tingitud otsesed ja kaudsed mõjud nagu kaitsekulude kasv, probleemid ekspordi ja impordiga, baasintressimäärade tõus ja inflatsiooni aeglane langemine on räsinud Eesti majandust viimasel kahel aastal ning jäävad paraku mõjutama meid ka edaspidi. Sellest hoolimata on majanduses näha ka paranemismärke.