Mihhail Kõlvart: viimati elasime nii halvasti Taavi Rõivase valitsuse ajal

Sõnumit, et majandus hakkab prognoosi kohaselt aasta lõpus kasvama, tuleb võtta suure ettevaatlikkusega. Esiteks ei pruugi seda juhtuda, kui täna tuleva aasta riigieelarvekõnelusi alustanud valitsus ei suuda majanduse elavdamise programmi välja töötada. Ja kui majandus peakski aasta lõpus minimaalselt tõusma, siis kindel on see, et inimeste ostujõud ja kindlustunne vähenevad, sest kiirenev hinnatõus nullib positiivsed mõjud.