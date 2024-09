Kadri Liik: mul on Moskvas õhtusöök kokku lepitud. Reedel pärast Putini lahkumist

Kuigi Euroopa välissuhete nõukogu vanemteaduri Kadri Liigi (54) töökoht asub Berliinis, käib ta Eestis tihti. Liik ei ole end kunagi Eestist lahkunuks pidanud. „Olen alati mõelnud nii, et elan Eestis, lihtsalt töö on mujal,“ ütleb ta. Kui Liik Muhu saare ajalugu uurides teada sai, et tema vanaema suveköök on toodud Rocca al Mare vabaõhumuuseumisse, otsustas ta selle üles otsida. Vabaõhumuuseumis jalutades ja juttu ajades leidsimegi köögi üles.