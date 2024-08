INFOLAENG | Kehv majandusprognoos ei tohiks meid morjendada, sest see võib eksida

See on tõsine probleem, sest majandusteooria lihtsamas tõlgenduses tähendab see, et inimesed, kes ei usu paremat tulevikku, ei kuluta ja tarbimisega majandust ei elavda. Ettevõtted ei taha ka riskida ega investeerida ajal, mil tulemuslikkuse väljavaated on sügavalt kaheldavad.