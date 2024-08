Hendrik Toompere jr: tuleb kriitilise pilguga üle vaadata, kui palju teatreid me tegelikult vajame

Eesti Draamateatri omaaegsest madalseisust välja toonud teatri kunstilise juhi Henrik Toompere juuniori (37) suvi möödus keskmisest töisemalt. „Rahamaa“ lõi laineid, kuid uus näidend vajas lava jaoks ettevalmistamist. Lisaks tõi kahe lavastaja ja teatrikunstniku töölepingute mittepikendamine mõõduka turbulentsi pigem uimasesse augustikuisesse teatriellu. „Mul on väga kahju, et see olukord sellise pöörde võttis. Aga no mis teha, ehk läheb aeg mööda ja ka solvumised lahtuvad,“ usub Toompere.