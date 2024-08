Ülle Rajasalu: kas sotsid tahavad, et Lasnamäe jääkski venekeelseks kantsiks?

Eesti riik on taas vaba olnud ühtepanu 33 aastat. Eesti Vabariik kestab 1918. aastast. Siin on riigikeel ja ametlik keel eesti keel, mitte vene keel. See vabandus ei päde, et siin elav inimene ei suutnud keelt ära õppida, kui mitmed ukrainlased ja teistegi rahvuste esindajad on näidanud, et piisab mõnest kuust eesti keele rahuldaval tasemel ära õppimiseks.