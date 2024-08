INTERVJUU | Filmi „Aeglaselt“ peaosatäitja Greta Grineviciute sõnul julgustab film endale maailmas kohta nõudma

Meilt uuritakse kusjuures pidevalt minu ja Kęstutise vahelise keemia kohta – see on vaid tänu Marija teravale silmale. Ta oskab inimestes märgata omadusi, mida ta just selleks rolliks otsib.

Ja kuidas Marija mind leidis… Ta nägi mind ühes teatritükis kaasa tegemas. Siis avastas veel mu isiklikku performance- ja tantsukunsti loomingut. Seepeale kutsuski ta mu proovi – lugesime kaks-kolm stseeni ja ta uuris, kas soovin Elena rolli. Arvasin, et Marija on hull ja nentisin, et tal tuleks teisi näitlejaid ju ka kaaluda. Tema aga sõnas, et ta teab, ta on kindel. Hiljem Marija küll tunnistas, et oli mõnda aega minu tegutsemistel silma peal hoidnud ning kujutles mind Elena rollis juba kirjutamise ajal vaimusilmas ette.

Mainisite, et olete näitlemisega tegelenud, kuid ametilt pigem tantsukunstnik. Kuidas režissöör Marija Kavtaradze just teid Elena rolli leidis?

Olen juba aastaid tegelenud koreograafia ja performance-kunstiga ning praegu on mul käsil doktorikraad, mis põimib omavahel koreograafiat ja filmikunsti. Ehk minu taust on segu nii tantsust, koreograafiast kui ka näitlemisest. Aga filmivõtetel oli meiega koreograaf Anna Vnuk, kellega koos ka koreografeerisime mõned stseenid. Aga palju oli ka improvisatsiooni, näiteks stseenis, kus meie (peategelaste Elena ja Dovydase) käed liiguvad voolavalt peegelpildis. Teadsime, mida tegema peame, aga see oli vaba nagu improvisatsioon. Muidugi leidub ka stseene, kus ma tantsin – see on puhas improvisatsioon minu ja operaatori vahel.

Tundsin, et kaks peategelast õpivad filmi vältel teineteisega arvestavamalt suhtlema ja meie publikuna vaatame seda pealt. Tehakse vigu, aga on näha ka arengut, õppimist.

Lisaks, vaadates Elena ja Dovydase kohutavat omavahelist suhtlust pettun ja tõden, et on aeg õppida üksteisega veidi teadlikumalt suhtlema. Mööda rääkimine või mitterääkimine või mitteteadmine võivad põhjustada väga valusaid arusaamatusi.

Pärast filmi nägemist aga nendin, et ilusad lood lõppevad ning seal ei ole midagi traagilist – vahet ei ole, kas veedame kellegagi päeva, kuu või aasta. Kõik on lõplik, mingihetk möödub ka valu, kuid hoolimata jääb see kontakt ajahetke säilima. „Aeglaselt“ inspireeris mind mõtlema suhetest kui elu peatükkidest ilma tahte või eelduseta, et need kestaks igavesti. Nad ei peagi.

Mäletan, et stsenaariumi esmasel lugemisel tundus see minu jaoks üks, pärast vaadates hoopis teine lugu. Enne rääkis koha leidmisest maailmas, just julgusest seda kohta endale nõuda.

Usun, et osa hämmastavast keemiast, mis kinolinalt peegeldub, on nii suurepärane näitlejatöö kui ka stsenaarium. Filmi tantsuline ülesehitus koos naturaalse dialoogiga toob peaosaliste vahelise sünergia eriti kaunilt esile.

Katsete lõpuks saime Marijaga väga lähedasteks sõpradeks ning ta küsis ka minult, keda eelistan. Kęstutist ei osanud ma küll too hetk välja tuua. Isegi pärast võtteid ei saanud ma öelda, et oli olnud midagi tõepoolest erilist – teised näitlejad samuti mitte. Olime kollektiivselt üllatunud, et kõik kiitsid pärast filmi vaatamist just meievahelist keemiat.

See film ongi suuresti ehitatud sõnadeta, hääleta suhtlusele. Elena jaoks on see tants, Dovydase jaoks viipekeel. Nad ei pruugi tingimata eelistada nendes keeltes kommunikeerimist, kuid mõlema elus domineerib kehakeel.

Lisaks käsitleb film suuresti ka aseksuaalsust, kuid on väga kihvt, et sisu ei reklaamita selle najalt. Aseksuaalsus on vaid üks mitmest teemast, mis jutuks tuleb. Paraku peab nentima, et aseksuaalid pälvivad meedias ja meelelahutuses tunduvalt vähem kajastust kui mõned teised seksuaalvähemused. Mida see teema siin filmis teie jaoks tähendab?

Ma tunnen suurt uhkust, et olen osa meie Leedu kokkuhoidvast kinokogukonnast. Seega vastus on, et ma olen õnnelik. Tean, et Marijal oli äärmiselt oluline, et aseksuaalsuse temaatikat ei kasutataks kui vahendit, et rahvast kinno meelitada – teema käsitlus ei tohtinud mõjuda taktikaliselt. Ta soovis, et igasugune seksuaalsus või selle puudumine oleks aktsepteeritud ning saame üksteist aktsepteerida vaid siis kui me erisusi ei ekspluateeri. Me oleme kõik lihtsalt inimesed. Sama lugu kurtide lastega. Film pidi neid vaid hõlmama, mitte esitlema olulise teemapunktina.

Seetõttu oli Marijale väga tähtis voolida Dovydasest ja Elanast mitmekülgsed tegelased, kelle isiksustel on erisuguseid tahke. Dovydas ei ole aseksuaal – see on vaid üks tema omadustest. Armastus on palju enamat kui seksuaalsus.

Filmis on palju intiimseid stseene, rohkem ja vähem seksuaalseid. Ometi näis kõik läbimõeldud ja mugav. Eeldan, teil oli võtteplatsil intiimsuse koordinaator, kes sellega aitas?