KULTUURIBIIT | Näitekirjanik Heneliis Nottoni playlist

Chicks On Speed feat. Peaches - We Don’t Play Guitars

Olen suur Judith Butleri fänn ning kui mulle ühel hetkel kohale jõudis, et sugu on tõepoolest performatiivne, sai sellest põnev mäng. Kui mõnel päeval tundub, et tahaksin oma femme-energia kusagilt kapitagusest välja tõmmata, küüned roosaks lakkida, kontsad jalga ja miniseeliku selga ajada ning sõpradega linna peale minna, siis see lugu tekitab tunde, et selles kõiges polegi midagi veidrat.

Mäletan aastalõpusaadet 2007. aastal, kus HU? esines. Kõigil olid musta värvi särgid ja pikad roosad lipsud, ma olin kuueaastane ja kõõlusin diivani seljatoel. Etteastet kuulates olin täie tähelepanuga teleka ette naelutatud, kui Hanna-Liisa Uusma parki unustatud Gucci kotist lauldes tõsise näoga kaamerasse vaatas. Ma ei olnud kunagi näinud, et televiisoris olev naine ei naerataks. See paelus mind - ning olgem ausam, tegi mind võib-olla inimeseks, kes täna olen.

Heneliis Notton ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Paraku olen ma inimene, kes eelistab üldjuhul midagi kõrvaklappidest kuulata, selle asemel et tänaval niisama jalutada. Ühest küljest on see võimalus avalikus ruumis endale justkui privaatne mull tekitada, teisest küljest kasutan muusikat teadliku vahendina end mentaalselt erinevatele sagedustele seadistada. Keskendumiseks ja magama jäämiseks kuulan Spotifyst pruuni müra (brown noise), kirjutamise ajal valin loo, mis aitab kindlat meeleolu luua või viib mind tagasi konkreetsesse ajahetke.“

Kui ma oleksin saanud valida pere, kuhu sündida, oleks see Chicks on Speed + Peaches koostööprojekt.

Star printer - CHIA チアシード

Ühel kevadhommikul ärgates oli kuhugi väga kiire, kuid mul tekkis mõte, et võiks olla playlist, kus iga loo nimi on midagi, mida smuuti sisse panna võiks. See lugu on tollest playlistist pärit. Sinna kohtumisele jäin muidugi hiljaks, sest playlist tuli valmis teha, kui selline idee juba pähe torgatas.

Vladimir Dubyshkin - Russian Porn Magazine

Avastasin Vladimir Dubyshkini enda jaoks eelmisel suvel. Sel suvel töötasin baaris, kuhu Dubyshkin esinema oli kutsutud. Palusin igasuguseid loodusjõude, et vihma sajaks ning ma ei peaks õues töötama, vaid saaksin tema live’i kuulata. Esinemise päeval oligi äikesetorm, seega sain tema esinemise ajal toas olla ja samal ajal umbes 55 skinny bitchi kokku keevitada. Olin väga rahul.

Heidy Tamme - Lendan Välja Kuldsest Puurist

Kui mul tekib tunne, et elu liigub liiga kiiresti, kõik kaob ja muutub kogu aeg, inimesed tulevad ja lähevad ning ma ei ole kindel, kas ma enam ree peal püsin, siis kujutan ette, et jalutan 5- ja 45-aastase iseendaga. Oma erinevas vanuses kehades ja vaikides, igasuguste kujuteldavate vestluste või nõuanneteta. Pelgalt lubadusega üksteiseks saada ning alati olemas olla. Seda Heidy Tamme lugu kuulsin esimest korda Kertu Moppeli lavastuse „Väikekodanlased“ lõpuloona. Käin seda aeg-ajalt Soundcloudis kuulamas ning mu meelest kõlab see täpselt nagu eelnevalt kirjeldatud tunne.

Donato Dozzy & Anna Caragnano - Parola

See lugu kõlab täpselt nagu vanast mustrist lahti rebimine, nagu Eestist ära kolimine, kellegi maha jätmine, nagu ärevuse kadumine, taastekkimine, asendumine elevusega pikal rongisõidul. Iga kord, kui kusagil peol või hängil seda lugu mängin, küsitakse alguses, et kelle lugu see on. Ning kuuendal minutil küsitakse, kas ma saaksin järgmise loo panna, sest see on vist loopima jäänud.

Olivier Cong - They don’t sleep on the Beach anymore

Panen seda playlisti kokku, viibides hetkel Taiwanis kuraatorite akadeemias. Ühel õhtul sõitsime kursakaaslastega metroos ning jagasime omavahel muusikasoovitusi. Uurisin Hong Kongis elavalt kursakaalsastest, keda tema oma kaasaegsetest kohalikest artistidest kuulab ning ta jagas minuga Olivier Congi nime.