Kumu hoov täitub Ladina-Ameerika muusika, toidu ja lugudega

Näitusel „Ajalugu ja müstika. Ladina-Ameerika kunst ja Euroopa“ ning selle juurde kuuluval Leonora Carringtoni tööde väljapanekul näeb Eestis esimest korda nii suures mahus Ladina-Ameerika kunsti. Näitusele on valitud teosed kahest eri ajastust: 17.–19. sajandi maalid Hispaania koloniaalvõimu aegadest ning 20. sajandi Argentina, Colombia, Kuuba, Mehhiko, Tšiili, Uruguay ja Venezuela modernistlike kunstnike tööd. Näitus toimub koostöös Antwerpenis tegutseva The Phoebus Foundationiga ning on avatud kuni 3. novembrini.